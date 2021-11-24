Москва, , 12:08 — REGNUM Менять трубы в России следует в рамках нового национального проекта, считает депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин.

Трубы

«Стране нужен новый нацпроект по модернизации коммунальной инфраструктуры. И деньги на его реализацию есть», — отметил Афонин в Facebook.

Сейчас в Фонде национального благосостояния уже накоплено около 14 трлн рублей, правительство планирует к 2024 году довести его объем почти до 23,5 трлн.

«То есть фактически ещё один федеральный бюджет будет лежать в кубышке. И 4 трлн на замену ветхих труб ее точно не разорили бы», — полагает он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что региональные власти не в полной мере пользуются возможностью повышения тарифов на коммунальные услуги: установлен предел роста тарифов в 4%, а регионы повысили лишь на 3,1%. Из-за этого отрасль недополучила 90 млрд рублей, отметил министр.

Читайте также: Из-за аварии более 5 тыс. ульяновцев остались без холодной воды