Стокгольм, 24 ноября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Несколько минут назад впервые в истории Швеции премьер-министром страны была избрана женщина. Новым главой правительства стала лидер «Социал-демократов» Магдалена Андерссон. Об этом 24 ноября сообщил телеканал Nine News.

Socialdemokraterna.se Магдалена Андерссон

Андерссон была избрана 117 голосами «за». 174 депутатов проголосовали против ее кандидатуры. 57 депутатов воздержались при голосовании. Таким образом, Андерссон, как и ожидалось, заручилась поддержкой парламентского большинства.

26 ноября Магдалена Андерссон должна представить состав своего кабинета министров. До тех пор страной продолжает руководить переходное правительство во главе со Стефаном Лёвеном.

Король Швеции Карл XVI Густав должен официально утвердить нового премьер-министра 26 ноября.

Магдалене Андерссон 54 года. С 3 октября 2014 года она занимала должность министра финансов Швеции.