Хетафе, Испания, 24 ноября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В испанском городе Хетафе 42-летний мужчина был найден в крайне тяжелом состоянии и без сознания с огнестрельным ранением в голову. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на источник в службе спасения.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Испания

Отмечается, что раненый был обнаружен в салоне автомобиля, который был припаркован на открытой автостоянке рядом со стадионом «Колисеум Альфонсо Перес».

Собеседник агентства рассказал, что около 21:00 прохожий обнаружил мужчину без сознания в автомобиле, припаркованном на автостоянке, расположенной на улице Розы Люксембург, и сообщил об инциденте в службу спасения.