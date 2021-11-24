Сестрорецк, Санкт-Петербург, 24 ноября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Следователи СКР по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности трехлетней девочке, которая скоропостижно скончалась у себя дома в Сестрорецке после жалоб на боли в животе. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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Все произошло 23 ноября в Курортном районе Петербурга. Трехлетняя девочка в детском саду пожаловалась на боли в живот, родители забрали ее домой и вызвали «скорую». Врачи предложили госпитализировать ребенка в больницу, но родители решили оставить ее дома под наблюдением.

«Через некоторое время в связи с ухудшением самочувствия ребенка родители повторно вызвали врачей скорой помощи, Однако, несмотря на проведение реанимационных мероприятий, девочка скончалась», — подытожили в ведомстве.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Отметим, что инцидентом также заинтересовались в прокуратуре. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, прокуратура Курортного района организовала проверку по факту смерти несовершеннолетней. В порядке надзора будет дана оценка обстоятельствам происшествия. Выяснены причины и условия, ему способствовавшие. А также будут оценены действия органов и учреждений системы профилактики.

«По результатам проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — добавил собеседник агентства.