Хониара, 24 ноября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Протестующие на Соломоновых островах подожгли здание парламента. Об этом 24 ноября сообщает FBC News.

Chris Teva@Twitter Поджог здания парламента на Соломоновых островах

По данным издания, у здания парламента собралась толпа людей. Они пытались проникнуть на территорию, однако безуспешно. Поэтому они подожгли здание. Также сообщается, что в столице Хониаре произошли столкновения митингующих с полицией.

Вышедшие на акцию протеста люди в основном из провинции Малаита. Собравшиеся выразили недовольство проводимым местными властями курсом и утверждают, что правительство их не слышит. Жители островного государства считают, что руководство страны прилагает недостаточно усилий для улучшения социально-экономических условий. Собравшиеся призвали премьер-министра Манассе Согаваре уйти в отставку.

Также сообщается, что школы и предприятия закрылись, а жители покинули неспокойный район города.