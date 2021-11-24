Иваново, , 12:03 — REGNUM В Ивановской области сотрудники УФСБ России по региону пресекли канал незаконной миграции граждан Азиатско-тихоокеанского региона на территорию РФ, об этом 24 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

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Силовиками по подозрению к причастности к преступлению задержаны двое жителей Ярославской области и один житель Московской области.

Они подозреваются в организации незаконного въезда на территорию РФ более 50 граждан Китая и Вьетнама по фиктивным документам — мигранты въезжали в Россию как высококвалифицированные специалисты якобы на работу.

В отношении задержанных следственным отделением УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Следователи устанавливают других участников преступной группы, а также иностранных граждан, легализованных фигурантами.