Кадис, Испания, , 12:01 — REGNUM Около 5000 человек, по данным профсоюзов, и 1500, по данным полиции, приняли участие в демонстрации 23 ноября в поддержку бессрочной забастовки металлургов Кадиса, которая закончилась серьезными беспорядками. Об этом пишет агентство EFE.

Цитата из видео Столкновения между полицией и рабочими во время протестов металлургов в Кадисе YouTube- канал La Vanguardia

Отмечается, что часть протестующих оторвалась от официального маршрута и попыталась перекрыть движение по мосту Хосе Леона де Каррансы.

Один человек был арестован в ходе столкновений. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы не дать части демонстрантов перерезать мост, который считается критически важным путём для функционирования города, так как является одним из трех автомобильных путей, ведущих в Кадис.