Оренбург, 24 ноября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 367 новых заражений коронавирусом, что на три меньше предыдущего суточного показателя. Об этом сообщает 24 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии общее число выявленных заражений в регионе достигло 98 869 случаев. Показатель заболеваемости составил 5044,54 на 100 тысяч населения.

Выздоровели 83 307 оренбуржцев. Жертвами заболевания стали 3067 человек, в том числе 17 — за последние сутки.

Ранее глава минздрава Оренбуржья Татьяна Савинова заявила об эффективности такой меры, как локдаун, который был объявлен с 30 октября по 7 ноября. Эпидситуация в регионе начала стабилизироваться, а заболеваемость COVID-19 пошла на спад.