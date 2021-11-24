Москва, , 12:01 — REGNUM Сегодня, 24 ноября, президент России Владимир Путин поздравил ведущего телепередачи КВН Александра Маслякова с 80-летним юбилеем, сообщается на сайте Кремля.

Александр Масляков Kremlin.ru

Президент отметил профессионализм Маслякова, наделённого огромным запасом творческой и созидательной энергии.

«Эти качества помогают Вам на протяжении многих лет стоять у штурвала КВН, объединившему талантливых людей по всему миру», — подчеркнул Путин и пожелал Маслякова здоровья и реализации намеченных планов.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый четвёртый житель России (25%) когда-либо в своей жизни играл в КВН.

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