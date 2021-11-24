Сухум, 24 ноября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Гудаутском районе Абхазии 24 ноября подверглась обстрелу маршрутное такси. О происшествии ТАСС сообщил помощник министра внутренних дел Абхазии Бадри Айба.

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«Сегодня утром в Гудаутском районе обстреляна маршрутка. Водитель получил два ранения в шею, он доставлен в больницу», — рассказал Айба журналистам.

Он отметил, что личность стрелявшего установлена, сотрудники милиции ведут его поиски. Есть сведения, что злоумышленник пытается выехать из Абхазии.

Стоит отметить, что 16 ноября в МВД Абхазии сообщили о предотвращении покушения на сотрудников милиции в городе Гагра. Тогда в перестрелке погиб один из подозреваемых. Второй был ранен и задержан.