Минск, , 12:00 — REGNUM На сегодняшний день на границе Белоруссии в пунктах пропуска на выезд в Латвию, Литву, Польшу скопилось более 3 тыс. большегрузных автомобилей. Об этом 24 ноября сообщает белорусский Государственный пограничный комитет (ГПК).

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«Количество грузовиков, ожидающих въезда в ЕС перед белорусскими пунктами пропуска, продолжает расти. За прошедшие сутки только три из девяти сопредельных пунктов пропуска на границе с ЕС выполнили договоренности по оформлению грузового транспорта», — говорится в сообщении ГПК Белоруссии.

В то же время, отмечается, что белорусская сторона без задержек ведет оформление большегрузных автомобилей и об этом говорит отсутствие их очередей на въезд в республику.

Также уточняется, что в настоящее время в очереди на пунктах пропуска на выезд в Литву стоят 2080 большегрузных автомобилей, в Польшу — 790 и в Латвию — 490.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские силовики для предотвращения миграционного кризиса начали проведение спецоперации «Полесье» на границе с Белоруссией.