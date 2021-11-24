София, 24 ноября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Городские власти столицы Болгарии Софии приняли решение в очередной раз отменить традиционный Новогодний концерт в центре города, ежегодно собиравший на центральных софийских площадях тысячи зрителей. Об этом 24 ноября сообщила софийская газета «Дума» со ссылкой на свои источники.

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По словам чиновников, подобная мера связана с необходимостью соблюдения жестких карантинных мер, введенных правительством Болгарии 21 октября из-за распространения коронавируса.

Как заявил заместитель мэра Софии по вопросам образования и культуры Мирослав Боршош, в настоящее время массовые мероприятия в столице в частности и стране в целом нецелесообразны. Тем не менее, в мэрии болгарской столицы пообещали, что сэкономленные на организации и проведении Новогоднего концерта 140 тысяч левов ($80,5 тыс.) будут направлены на «создание других праздничных атрибутов».

Предполагается, что указанные средства пойдут на закупку иллюминации и декора центральных улиц Софии. Многочисленные лампочки, гирлянды и светящиеся снежинки украсят Национальный дворец культуры на бульваре Витоша, здания Народного собрания (парламента) и десятки корпусов других государственных учреждений.

«Новогодние огни будут размещены на всех достопримечательностях Софии, это позволит горожанам и гостям столицы ощутить радость праздника», — резюмировал Боршош.

Напомним, проведение концерта «Сцена под Звездами», являющегося одним из новогодних символов Софии, откладывается уже во второй раз. В 2020-м году на мероприятие не было найдено необходимых средств.