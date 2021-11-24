Санкт-Петербург, 24 ноября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. После существенного спада заболеваемости COVID-19 в Петербурге регион находится сегодня на третьем месте в РФ по суточному числу новых носителей, пропустив вперёд Москву и Московскую область.

Анализ

За последние сутки в Петербурге подтверждено 1387 новых случаев заражения, это на 327 случаев больше, чем сутками ранее. Выздоровели за сутки 3147 человек (-1690 к показателю предыдущих суток, скончалось 73 человека (-3).

Всего за время пандемии в Петербурге выявлено 775 795 случаев заболевания, вылечились 709 724 человека, умерли 25 802 человека.