Москва, 24 ноября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Мошенники рассылают жителям России письма от несуществующей финансовой службы и обещают вернуть страховые накопления. Об этом предупредили в Общероссийском народном фронте, сообщает 24 ноября РИА Новости.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Речь идёт о масштабной фишинг-атаке мошенников, которые отправляют письма с почты «Яндекс». Выдуманная организация «Служба финансового мониторинга» обещает возврат неких «страховых накоплений» и ссылается при этом на поправки к закону об обязательном пенсионном страховании.

В письмах говорится, что перевод пенсионных накоплений не состоялся в автоматическом режиме, потому его якобы нужно завершить через интернет. Получателю письма предлагается нажать на кнопку «Оформить возврат», здесь же указан «уникальный номер перевода».

За нажатием на кнопку последует переход на фишинговый сайт и затем просьба ввести данные банковской карты. Так человек потеряет свои деньги, предупредили эксперты.

Кроме того, от пользователей требуют комиссию в размере 459 рублей за возврат средств. В ОНФ полагают, что из-за масштабности рассылки многие люди могут заплатить эту «комиссию» мошенникам.

«Само оформление письма, отсылка к «службе фин. мониторинга», и указание имени сотрудника без должности говорит о том, что это мошенническая атака», — пояснили в ОНФ.

Как сообщало ИА REGNUM, торговые онлайн-площадки вроде «Авито», «Юлы» и других также задействованы мошенниками в схемах по обману граждан.

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