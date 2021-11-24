Владикавказ, 24 ноября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Северной Осетии займутся долгостроями. Реестр зданий, строительство которых ведется уже долгое время и до сих пор не завершено, поручил составить глава республики Сергей Меняйло. Необходимо провести ревизию и принять решение по каждому строению, заявил он 23 ноября в ходе аппаратного совещания.

Иосиф Короткий (Iosif Korotkij) Владикавказ

«Такие строения занимают землю, портят эстетический вид городов и населенных пунктов. Кроме того, есть объекты, которые собственники никогда не достроят или не введут в эксплуатацию, по ним тоже нужно принять решение», — заявил руководитель РСО-Алании.

Меняйло поручил изучить «историю территории училища МВД, общежития Горно-металлургического техникума и других крупных объектов, которые находятся в заброшенном состоянии», а также рассмотреть вопрос о дальнейшей судьбе здания бывшего Дома офицеров. В нем, по предложению главы республики, можно было бы разместить нужный социальный объект.