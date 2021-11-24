Улан-Удэ, , 11:56 — REGNUM В Бурятии за последние семь лет наблюдается тенденция увеличения рождаемости вторых и последующих детей. В 2020 году доля первенцев составила 27,5%, доля вторых детей — 33,5%, третьих — 24,5%, четвертых и более — 14,5%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

Новорожденные

Всего по состоянию на 1 января 2021 года в республике насчитывалось 266,3 тыс. детей в возрасте до 18 лет, в том числе 102,5 тыс. дошкольников в возрасте до шести лет. Доля детей в общей численности населения региона за последние 11 лет выросла на 3,5% до 27% к началу 2021 года.

«Был риск спада рождаемости. В 2019 году родилось на 1438 детей меньше, чем в предыдущем году. В 2020 году наблюдался рост: родилось 12 682 ребёнка, что на 211 больше, чем в предыдущем», — отметили в службе статистики.

За девять месяцев с начала 2021 гола число родившихся составило 9086 человек, что на 3,8% меньше показателей января-сентября прошлого года.

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