Канберра, 24 ноября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Небольшая группа, казалось бы, безобидных на первый взгляд животных, растений и насекомых ежегодно наносит Австралии ущерб на сумму в 25 миллиардов австралийских долларов ($18 млрд) и угрожает уничтожить огромные массивы местной флоры и вывести сотни видов на границу вымирания. Об этом 24 ноября сообщил телеканал Nine News со ссылкой на новый отчет CSIRO.

Олег Кугаев До встречи, Австралия!

В своем новом отчете «Борьба с эпидемиями и хищниками: путь Австралии к будущему, свободному от вредителей и сорняков», национальное научное агентство Австралии (CSIRO) предупредило, что Австралию, ее жителей и многие виды флоры и фауны каждый день атакует дикая природа.

Виноватыми в основном признаны губительные сорняки, кролики и огненные муравьи, а также стаи диких кошек, которые ежегодно убивают более одного миллиарда животных, рептилий и земноводных в Австралии. Но тростниковые жабы, дикие свиньи и карп обыкновенный также наносят огромный ущерб земле, дикой природе и водным путям Австралии.

CSIRO называет кроликов «самой большой угрозой для находящихся на грани исчезновения местных видов» и оценивает, что они уже «заселили» две трети Австралии.