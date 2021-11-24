Барнаул, 24 ноября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Пресс-центр мэрии Барнаула по итогам очередного рейда, направленного на профилактику соблюдения масочного режима в общественном транспорте заявил, что нашли всего лишь одного нарушителя. Протокол был составлен на водителя маршрута №73.

Пресс-центр мэрии Барнаула Рейд по соблюдению масочного режима в Барнауле

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Среди пассажиров нарушителей выявлено не было, сказано 24 ноября в официальной информации. Известно, что проверку проводили на остановочном пункте «Гостиница Барнаул».

«В Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю отмечают, что в ходе рейдов в общественном транспорте, которые проводятся регулярно, число нарушителей масочного режима постепенно сокращается. Более ответственно себя ведут и пассажиры», — уверяют в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября соблюдение карантинных мероприятий проверяли на остановочных пунктах в районе площади Октября. По итогам рейда было составлено целых три протокола: на водителей маршрутов №17 и №57 и на одного пассажира. проверка проводилась в дневное время, не в час пик.

Учитывая нехватку транспорта на рейсах, утром, когда люди едут на работу, и вечером, когда — домой, штрафовать можно было бы целыми автобусами, трамваями, маршрутками и троллейбусами. По этой причине заявленное властями Барнаула усиление режима соблюдения масочного режима на транспорте выглядит не серьёзнее, чем обеззараживание дорог хлоркой, как это было в 2020 году.

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