Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM Дорожная полиция Санкт-Петербурга за последние полгода выявила почти 8 тыс. машин, чьи водители целенаправленно не ставят автомобили на учет, предпочитая ездить на так называемых «архивных» номерах, используя их для уклонения от штрафов. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Автомобильные номера Jerry Woody

Как уточнили в ведомстве, большинство таких нарушителей — любители быстрой езды с нарушением ПДД. При этом их мотив достаточно простой — нарушать и оставаться безнаказанными.

«Для повышения эффективности выявления таких нарушителей в региональном УГИБДД была создана специальная рабочая группа, которая при помощи «умных» информационных систем координировала наряды ДПС, патрулирующие в Петербурге и Ленинградской области», — рассказали в ведомстве.

За использование «архивных» номеров предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 300−500 рублей (часть 1 статьи 12.1 КоАП РФ). При этом номерные знаки изымаются вместе с регистрационными документами, и водитель переместить свой автомобиль иначе как на эвакуаторе не может. С начала кампании в Санкт-Петербурге выявлено свыше 5,8 тыс. автомобилей-«призраков», в Ленинградской области — более 2,1 тыс. транспортных средств.

Среди пойманных нарушителей были и те, кто продолжили ездить на автомобиле, уже без номерных знаков и регистрационных документов. Для таких нарушителей предусмотрены более суровые санкции: лишение права управления автомобилем сроком до трех месяцев.

«С 1 мая 2021 года сотрудники дорожной полиции в Петербурге задержали 116 таких правонарушителей, а в Ленинградской области — порядка 50. Составленные в отношении них протоколы направлены в суды для принятия решений о наказании», — подытожили в ведомстве.