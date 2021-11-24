Курск, , 11:55 — REGNUM Губернатор Курской области Роман Старовойт раскритиковал тех, кто протестует против введения QR-кодов и вводит граждан в заблуждение относительно их назначения. Как сообщает ИА REGNUM, в том числе на заседании оперштаба глава региона назвал «удручающими» попытки коммунистов заработать политические очки на страхе людей.

QR-коды Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сейчас достаточно широкая дискуссия идёт: что такое QR-код, на всем присваивают какие-то коды, цифровизация и так далее… Можно использовать и сертификат о прививке, и справку медицинской организации, подтверждающую, что гражданин перенёс новую короновирусную инфекцию. Но эти документы, мы видим, и подделываются, а QR-код подделать невозможно. Те, кто говорит о том, что QR-код присваивается конкретному физическому лицу там, чипирование — всякую чепуху несут. QR-код — это то же самое, что справка, просто его подделать практически невозможно, и какая разница, будет это набор цифр, букв или удобного графического изображения. Поэтому я конкретно в данном случае не вижу никаких проблем, а те, кто пытается политические очки на непрофессионализме или страхе людей набрать, — честно говоря, удручает. Мне непонятно, как политические партии, такие как коммунисты, разыгрывают эту политическую партию и только будоражат людей. Мы сами помним, когда коммунисты были у власти, какая была дисциплина. Никаких дискуссий, никакой демократии — все бы встали, пошли и безоговорочно прививались в случае возникновения инфекционных заболеваний в стране… И так люди напряжены, и ещё таким вот образом настроения разогреваются» — с такими словами выступил губернатор на заседании.

Ранее курский обком КПРФ организовал серию пикетов против введения QR-кодов, которые коммунисты назвали «цифровым канцлагерем». Также они собирают подписи жителей региона против этой инициативы.

«Конечно, если бы были все привиты, если бы у нас не было вновь заболевших, не было бы такого количества летальных случаев, никто бы не вводил никакие QR-коды и никто не требовал бы справки о прохождении вакцинации. Но, к сожалению, пока этого нет. На мой взгляд, нам надо вместе сосредоточиться на борьбе с коронавирусной инфекцией, а не вбивать клин между людьми и устраивать такие акции», — заявил Старовойт.

У КПРФ — другие аргументы.

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«КПРФ категорически против введения QR-кодов. Это ведет к цифровому рабству, сегрегации и дискриминации населения. Например, не предусмотрены меры для защиты тех, у кого большое количество антител и не требуется прививка. Для того, чтобы вводить QR-коды, правительство должно обеспечить равные права для каждого гражданина, а не делать так: все ввели и мы введем, а граждане пусть сами разбираются. КПРФ выступает против цифровизации и кодирования населения. Для введения таких мер государство должно предусмотреть соблюдение прав каждого гражданина страны!» — заявила депутат горсобрания Светлана Канунникова, одна из участниц серии одиночных пикетов.

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