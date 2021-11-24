Чебоксары, , 11:54 — REGNUM В Канашском районе Чувашии жители одной из деревень решили своими силами взяться за ремонт недействующего клуба, построенного более 60 лет назад. Об этом сельчане рассказали в социальных сетях, прося помощи в решении вопроса о строительстве нового клуба.

Ремонт Марина Каширская © ИА REGNUM

Речь идёт о деревне Новая Яндоба в Канашском районе, жители которой решили на собрании отремонтировать старый клуб. Фотографии со стройки размещены в группах в «ВКонтакте».

"Из здания, построенного в 1941 году, привезённого из села Комсомольское, в нашей деревне был построен клуб. Это было в 1958—1959 годах. Известно, что бывшее здание использовалось в период строительства Сурско-Казанского оборонительного рубежа. И вот с тех пор стоит в нашей деревне клуб, которому на сегодня исполнилось 62 года. Конечно, клуб уже недействующий», — отмечается в посте.

Также сообщается, что вопрос о судьбе клуба был поднят на собрании сельчан и решили отремонтировать его «своими силами»:

«Нашлись неравнодушные: отремонтировали оконные рамы, вставили стекла, разобрали печь, построили новую, привезли дрова, покрасили, убрались… Составили план работы».

Также сельчане обратились в Центр управления регионом, попросив помочь решить вопрос со строительством клуба для двух деревень.

Отметим, что в Канашском районе в 2021 году ремонтируются сельские Дома культуры в селе Ухманы (сумма контракта 11,3 млн рублей) и деревне Верхнее Девлизерово (цена контракта 4,475 млн рублей).