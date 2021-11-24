Стокгольм, 24 ноября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. 24 ноября в 11:00 по Москве риксдаг Швеции собрался на заседание, чтобы избрать 34-го премьер-министра Швеции, которым, как ожидается, станет лидер «Социал-демократов» Магдалена Андерссон. В ходе своего выступления лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон заявил, что факт избрания Андерссон печален, поскольку именно она несет огромную часть ответственности за неудачи в Швеции, передает телеканал SVT.

Sverigedemokraternav Йимми Окессон

«Мы уже знаем, с чем имеем дело. Речь идет о кандидате в премьер-министры с большим опытом, и как раз в этом заключается проблема. Это та самая причина, по которой мы, «Шведские демократы», не можем поддержать кандидата в премьер-министры от Социал-демократов», — заявил Окессон.

«Нам нужна власть, которая не будет закрывать глаза на проблемы, что и происходило последние десятилетия, а будет понимать, с какими проблемами мы сталкиваемся», — добавил политик.

Окессон также отметил, что доверие его партии к министру окружающей среды Перу Болунду исчерпано и что партия намерена отправить министра в отставку путем вынесения ему вотума недоверия.