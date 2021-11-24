Санкт-Петербург, , 11:52 — REGNUM Петербургская «Парабола» при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» отправляет перемоточные и упаковочные станки для рулонных материалов (от стретч-пленки до фольги и бумаги для выпечки) в 50 стран мира, даже в Гондурас. Компания была признана одним из лучших в России экспортеров и заняла 2 место в номинации «Прорыв года» в конкурсе «Экспортер года 2021». Подробности сообщает exportcenter.ru.

Оборудование «Параболы» покупают компании, которые производят и продают стретч-пленку и фольгу, и оно пользуется высоким спросом за границей. Главное преимущество перед аналогами — высокая скорость перемотки и минимум сбоев. Причина в том числе в том, что у «Класс-Инжиниринг» есть собственное конструкторское бюро и высококвалифицированные программисты, поэтому каждая модель уникальна. В этом году компания вышла в новый регион — Австралию.

«В 2020 году «Парабола» экспортировала продукции на сумму более 130 млн руб. Что касается России, то в нашей стране мы абсолютные лидеры в своей индустрии, доля импортных поставок крайне мала», —пояснил генеральный директор ООО «Парабола» Антон Скоробогатов. Для сравнения, экспортная выручка в 2019-м составляла порядка 128 млн руб.

Одним из самых важных инструментов для выхода на новые рынки и для поиска новых клиентов в «Параболе» считают участие в международных выставках и деловых миссиях.

«Стартовавшее в апреле 2020 года сотрудничество между «Параболой» и Санкт-Петербургским центром поддержки экспорта оказалось вполне успешным. Благодаря оказанной предприятию услуге по размещению на электронной торговой площадке IndustryStock, компания почти сразу же получила запросы на оборудование от немалого количества потенциальных клиентов, в основном из Германии и Польши.

Мы помогли предприятию также разобраться с вопросом оформления сертификатов СЕ, перевести рекламные материалы. Есть ли намерение расширять сотрудничество? Однозначно да. В частности, компания готова представлять свою продукцию потенциальным покупателям на коллективных региональных стендах, организованных Центром, на международных выставках, а также принимать участие в бизнес-миссиях за рубежом.

Наши задачи сугубо прикладные, а все услуги для предпринимателей оказываются точечно и индивидуально. Работаем для того, чтобы продукция, произведенная в городе, стала узнаваема повсюду, а каждое сотрудничающее с нами предприятие получало от нашего сервиса максимальный эффект в виде заключенных экспортных контрактов и расширения географии поставок продукции», — отметила генеральный директор АНО «Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта» Надежда Ларионова.

В планах «Параболы» на 2022 год — возобновить активное участие в профильных зарубежных выставках (K Show в Германии, IpackIma в Италии, Pack EXPO в США и Мексике), продолжать развитие и расширять присутствие на зарубежном рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, единую систему продвижения экспорта Российского экспортного центра (входит в ВЭБ. РФ) входит Центр поддержки экспорта Санкт-Петербурга и бесплатно помогает региональным производителям выходить на зарубежные рынки в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса. Поддержка экспортно ориентированных компаний осуществляется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».