24 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили призыв посла Украины в Берлине Андрея Мельника к будущему правительству Германии, которое, по его мнению, должно отказаться от запуска газопровода «Северный поток — 2».

Оксана Переможенко, , 19:25 — REGNUM Для того, чтобы защитить Украину от угрозы «вторжения» России, будущее правительство Германии должно отказаться от запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник в комментарии газете Welt.

Выхлоп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как передает канал «112 Украина», украинский дипломат считает, что из-за наращивания российских войск возле украинских границ и значительного обострения ситуации вдоль линии разграничения в Донбассе, будущая коалиция — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Свободно демократическая партия (СвДП) и партия «Зеленых» («Союз 90/Зелёные») — должна «похоронить» газопровод СП-2 на дне Балтийского моря.

Заявление украинского дипломата обсудили на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook. Многие отметили, что Европа не будет «хоронить» свою экономику ради Украины, то есть никто не будет отказываться от СП-2. Иные также добавили, что Украина имеет все шансы остаться без транзита российского газа после 2024 года.

«Или остановит транзит через нас. Что произойдет раньше? Ой, доиграемся мы с такими правителями», — написала Светлана Л.

«Скорее Россия похоронит транзит через Украину, и шо тогда?» — задался вопросом Сергей М.

«Коротко: немцы, австрийцы, французы и остальные, вы должны замерзнуть и остановить производство», — добавил D Alex I.

«Вспоминается мне, как все вот эти кричали, мол, чё РФ лезет к нам в Украину, мы тут сами разберёмся», — посетовал Roman V.

«Посол решил научить другую страну стрелять себе в ноги… опыт-то колоссальный есть», — пишет Алексей З.

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник Heinrich-Böll-Stiftung

«Тогда точно через Украину газ Европа не получит», — считает Андрей П.

«Они что, идиоты? Будут мерзнуть из-за вашей дурости? Так и скажите, что про*рали свой шанс с газом, довыёживались!» — добавила Nadin M.

«Приостановить нужно вообще и через Украину обязательно!!! Пусть поумничают потом», — призвала Алёна Л.

«С чего бы вдруг? Им «Северный поток» очень выгоден, ибо они газ по дешевке брать будут и перепродавать дороже таким, как мы. Для своей промышленности у них он будет дешевый. В ЕС живут не политическими лозунгами, а экономикой. И поступают так, как выгодней. Потому так хорошо и живут. Это наши валят собственную экономику за похвалы из Европы и разовые подачки. Дешевый газ — это конкурентоспособная промышленность! Развитие промышленности — фундамент экономики…» — отметил Vladimir I.

«Наивные люди… Что выгодно для Германии, то и будет… И никого они спрашивать не будут. А мы с нашей властью пролетим и в конце концов останемся ни с чем…» — считает Владимир Х.

«Ах, вот почему американцы видят военную угрозу в Украине», — заметила Ирина Н.

«Тогда Россия похоронит Европу ценами на газ», — добавил Сергей П.

Укладка газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

«Немного не так. Тогда Европа сама себя похоронит высокими ценами на российский газ. Причина — дефицит оного», — ответил Сергею П. Тарас Т.

«Это пустые слова, которые предназначены для украинцев», — отреагировал на призыв посла Мельника Сергей С.

«Он думает, что ради Украины они похоронят свою экономику? Глубоко ошибается. Мы им параллельны!» — подытожила Валентина.

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