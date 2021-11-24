Тбилиси, 24 ноября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили не интересует мнение членов Европейского парламента и Конгресса США, отстаивающих личные интересы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом глава грузинского правительства заявил в интервью «Общественному телевидению».

PR office of Prime Minister of Georgia Ираклий Гарибашвили

Он отметил, что созданная экс-президентом партия «Единое национальное движение» (ЕНД) успела наладить международные связи, пока была правящей.

«Мы хорошо знаем, пока «Национальное движение» было во власти, они сумели создать так называемые «клубы друзей» и в Америке, и в Европе. Я имею в виду европарламентариев и конгрессменов, а также так называемых «экспертов», — сказал Гарибашвили.

Премьер-министр добавил, что партия «Грузинская мечта», перехватившая в 2012 году власть у ЕНД, показала прогресс «по всем направлениям». Также Гарибашвили заявил, что его соратники уже показали, что могут отвечать на «информационную и психологическую войну».

Стоит отметить, что ранее прибывшей в Грузию депутату Европарламента Анне Фотыга не разрешили навестить Саакашвили в тюремной больнице. Она назвала это «отсутствием доброй воли и прозрачности со стороны правительства Грузии».