Белград, , 11:50 — REGNUM В настоящее время Россия и Сербия рассматривают проект по стратегическому экономическому сотрудничеству двух стран сроком на пять ближайших лет. Об этом 24 ноября рассказал глава торгпредства РФ в Сербии Андрей Хрипунов.

Флаги Сербии и России

«Есть проект стратегической программы экономического сотрудничества на ближайшие пять лет: 2021−2026 годы. Этот документ широко обсуждался в рамках межправительственного комитета России и Сербии в течение предыдущего года, и в принципе это один из документов, находящихся в очень активной стадии (близких — ред.) к подписанию», — приводит его слова РИА Новости.

Также Хрипунов уточнил, что программа в указанном проекте подразумевает конкретные направления сотрудничества и проекты в сферах энергетики, промышленности, транспорта, инфраструктуры, новых технологий и инноваций, а также в космической отрасли, сельском хозяйстве и информационно-коммуникационных технологиях.

«Это всеобъемлющий документ, который не только определяет направления стратегического экономического сотрудничества, но и конкретные проекты, к которым есть двусторонний интерес», — добавил российский торгпред.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября сербский президент Александар Вучич заявил, что успешное взаимодействие Сербии с Россией и Китаем является причиной экономических успехов республики.