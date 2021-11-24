Берлин, 24 ноября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. На фоне резкого подъёма уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в Германии ситуация во многих отраслях экономики страны стремительно ухудшается. Об этом в беседе с DPA заявил президент Торгово-промышленной палаты Германии (DIHK) Петер Адриан.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

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«Максимумы на фондовых рынках не должны скрывать того, что большая часть экономики Германии снова находится в довольно печальном положении», — подчеркнул он.

Он добавил, что многие самозанятые, представители малого и среднего бизнеса в настоящее время переживают упадок, а не развитие собственного бизнеса.

«С отменой рождественских ярмарок и рынков целые отрасли сталкиваются с тем же сценарием, что и в прошлом году», — отметил президент DIHK.

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В основном, под удар попадают те предприятия, у которых обычно 30, 40 или более процентов продаж приходятся на эти недели. Вместе с тем он подчеркнул, что

«Тот факт, что компании могут компенсировать текущие убытки только благодаря господдержке, не является ни утешением, ни помощью», — констатировал Адриан.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель заявила об «очень драматичном» росте распространения коронавируса в ФРГ. Она считает, что многие граждане не понимают серьёзности ситуации и отказываются прививаться, что могло бы помочь всем гражданам ФРГ. Меркель также высказалась за ужесточение мер по подавлению пандемии в федеральных землях ФРГ.

Напомним, по данным на 24 ноября, в Германии вновь обновился суточный максимум по числу заражений коронавирусом. Так, за последние 24 часа в стране выявили 66 884 случая заражения SARS-CoV-2. За сутки в стране умерли 335 больных с COVID-19.