Кострома, 24 ноября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Совет общественной палаты Костромской области большинством голосов высказался за принятие законов о введении QR-кодов на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах и кафе, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях. Об этом сообщает ГТРК «Кострома». От голосования воздержался один член Совета, остальные высказались «за».

Adm44.ru Общественная палата

"Необходимо как можно быстрее принять этот закон. Потому что сегодня обстановка не та, когда нужно расслабляться. Рекомендуем всем ничего не бояться, идти привиться и получить необходимые документы, чтобы обеспечить безопасность себе, обеспечить спокойную жизнь себе и соседям» , — сказал председатель палаты Юрий Цикунов .

Проекты будут рассмотрены Костромской областной думой 25 ноября 2021 года. Они уже внесены в повестку заседания.

Напомним, ранее в Костроме прошёл сход политиков и горожан, выступающих против принятия законов. Он был организован местным отделением КПРФ и собрал около 300 человек.