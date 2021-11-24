Москва, 24 ноября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. За сутки в России число выявленных заражений коронавирусом выросло на 33 558 случаев, сообщили 24 ноября в федеральном оперативном штабе.

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Прирост заражений продолжает снижаться. Так, за предыдущие сутки выявили большее число случаев заражения коронавирусом — 33 996. Всего с начала пандемии, по данным оперштаба, коронавирус выявили у 9 434 393 человек.

Среди регионов по суточному приросту лидируют Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург, в первой пятёрке находятся также Самарская область и Краснодарский край.

За сутки от ковида и его последствий умерли 1240 жителей России.