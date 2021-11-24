Калуга, , 11:57 — REGNUM В Калужской области дольщики могут воспользоваться недавно принятым депутатами регионального парламента законом «О предоставлении компенсационных выплат гражданам — участникам долевого строительства». Закон распространяется на те случаи, когда применение других механизмов решения проблем обманутых дольщиков невозможно. Об этом заявил на заседании комитета по экономической политике Законодательного собрания области заместитель министра строительства и ЖКХ региона Иван Тележенко, сообщает 24 ноября корреспондент ИА REGNUM.

На заседании комитета по экономической политике Законодательного собрания Калужской области Zskaluga.ru

«В соответствии с законом, компенсация будет рассчитываться из рыночной стоимости одного квадратного метра равнозначного жилья в данных муниципалитетах на первичном рынке. Эта стоимость будет умножаться на количество оплаченных дольщиком метров. При этом верхним лимитом для компенсации будет отметка в 120 квадратных метров. На сегодняшний день рассматриваются 72 заявки от граждан на получение выплат», — отметил Иван Тележенко.

В области в настоящее время вопрос с обманутыми дольщиками решен по трём домам — на улице Пухова, 56 в Калуге и проспекте Машиностроителей, 8 и 10 — в Людинове. В Калуге строительство удалось завершить с помощью привлечения стороннего инвестора, а также собственных и кредитных средств. В Людинове проблему удалось решить благодаря Фонду защиты прав дольщиков РФ, который выплачивает денежные компенсации гражданам на основании письменных обращений с приложением всех необходимых документов. Из них 70% — за счёт федерального бюджета, и 30% — за счёт регионального бюджета. Сами здания переданы в собственность Фонда.

До конца 2021 года планируется сдача достроенного многоквартирного дома в сельском поселении Совхоз Боровский. Завершается строительство дома на улице Рассветной, 11 в Малоярославце. На начало 2021 года в реестре проблемных объектов строительства в регионе числились 24 многоквартирных дома.

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