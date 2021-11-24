Варшава, , 11:46 — REGNUM Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступит в Сейме Польши 24 ноября. Об этом сообщает Polskie Radio.

Светлана Тихановская T.me/tsikhanouskaya

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

Сообщается, что выступление политика будет посвящено внутреннему политическому кризису в Белоруссии, а также миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тихановская призвала Евросоюз поддержать Польшу в решении миграционного кризиса, который развернулся на белорусской-польской границе.