Варшава, 24 ноября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступит в Сейме Польши 24 ноября. Об этом сообщает Polskie Radio.

T.me/tsikhanouskaya Светлана Тихановская

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Сообщается, что выступление политика будет посвящено внутреннему политическому кризису в Белоруссии, а также миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тихановская призвала Евросоюз поддержать Польшу в решении миграционного кризиса, который развернулся на белорусской-польской границе.