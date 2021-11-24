Санкт-Петербург, 24 ноября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Полиция Невского района Санкт-Петербурга ищет хулиганов, которые обстреляли из травматического пистолета стоящий на парковке туристический автобус. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Republica Разбитое стекло

Сообщение о происшествии поступило от индивидуальной предпринимательницы в отдел полиции Невского района вечером 23 ноября. Женщина рассказала, что в 18:00 мск водитель обнаружил в ее припаркованном у дома 42 по Дальневосточному проспекту туристическом автобусе пять поврежденных стекол в салоне с правой стороны с отверстиями от пневматического оружия.

«В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельство произошедшего, сумма материального ущерба, а также лиц причастных к данному инциденту», — подытожили в полиции.