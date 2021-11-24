В Госдуме хотят изящного решения по платежу стриминговых сервисов за трафик
Москва, 24 ноября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Госдуме призвали найти цивилизованное решение для предложения операторов связи ввести для стриминговых сервисов платеж за трафик, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.
«Я не хочу сейчас вставать на чью-либо сторону, но призываю к взвешенному подходу. Отобрать и поделить — это мы уже проходили. Должно быть более изящное и цивилизованное решение», — отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в телеграм-канале.
При этом он обратил внимание на то, что доля видеосервисов в мобильном трафике, согласно некоторым исследованиям, уже превысила 50%.
«Но ведь это произошло не только из-за пандемии — а во многом из-за маркетинговой политики самих операторов связи. У каждого из них, например, есть специальный безлимитный тариф для самого популярного стримингового сервиса YouTube, и довольно недорогой», — рассуждает парламентарий.
В целом он с настороженностью относится к предложению операторов для Минцифры компенсировать расходы на амортизацию должны онлайн-кинотеатры.
Зарубежные видеосервисы должны платить российским операторам за трафик, который нагружает их сети, чтобы те могли развивать инфраструктуру. Такое предложение, как пишет «Коммерсантъ», находится среди инициатив Минцифры, которые вошли в «дорожную карту» по созданию дополнительных условий для развития телекоммуникационной отрасли в России.