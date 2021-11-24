Москва, 24 ноября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Госдуме призвали найти цивилизованное решение для предложения операторов связи ввести для стриминговых сервисов платеж за трафик, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Duma.gov.ru Депутат Госдумы Антон Горелкин

«Я не хочу сейчас вставать на чью-либо сторону, но призываю к взвешенному подходу. Отобрать и поделить — это мы уже проходили. Должно быть более изящное и цивилизованное решение», — отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в телеграм-канале.

При этом он обратил внимание на то, что доля видеосервисов в мобильном трафике, согласно некоторым исследованиям, уже превысила 50%.

«Но ведь это произошло не только из-за пандемии — а во многом из-за маркетинговой политики самих операторов связи. У каждого из них, например, есть специальный безлимитный тариф для самого популярного стримингового сервиса YouTube, и довольно недорогой», — рассуждает парламентарий.

В целом он с настороженностью относится к предложению операторов для Минцифры компенсировать расходы на амортизацию должны онлайн-кинотеатры.

Зарубежные видеосервисы должны платить российским операторам за трафик, который нагружает их сети, чтобы те могли развивать инфраструктуру. Такое предложение, как пишет «Коммерсантъ», находится среди инициатив Минцифры, которые вошли в «дорожную карту» по созданию дополнительных условий для развития телекоммуникационной отрасли в России.