Москва, 24 ноября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Российская компания «Газпром» так и не получила от Молдавии платежа за газ, отведённый 48-часовой срок истекает. Об этом официальный представитель компании Сергей Куприянов сообщил 24 ноября.

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«Текущий платеж за газ от Молдавии не поступил», — сказал представитель Газпрома.

Он напомнил, что российская сторона уведомила Кишинёв о прекращении поставок газа из-за неоплаты и дала на оплату 48 часов. Этот период сегодня закончится.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спынузаверил, что деньги на оплату газа правительство найдёт. Молдавия должна Газпрому около $75 млн за поставки газа в октябре и ноябре.

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