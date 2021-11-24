Пермь, , 11:43 — REGNUM Пермские власти объявили аукцион на создание и обслуживание главного новогоднего комплекса на эспланаде. Стартовая цена контракта заявлена в размере 10 млн рублей.

Строительство ледового городка Наталья Хомутова

Победитель тендера должен создать ледовый городок и обслуживать его до конца работы, а впоследствии демонтировать. Заказчиком услуги указана Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий.

Согласно условиям техзадания, ледовый городок должен открыться 25 декабря 2021 года. Последним его днем работы станет 13 февраля 2022 года. Подрядчик должен следить за состоянием ледовых фигур и по необходимости их восстанавливать.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее чиновники представили концепция новогоднего празднования в Перми. Она получила название «Русское новогодье». С середины ноября Пермь начали украшать к Новому году, устанавливать ёлки.

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