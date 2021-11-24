Магас, , 11:42 — REGNUM В Ингушетии планируют до конца 2021 года завершить строительство девяти детских садов. Темпы создания учреждений дошкольного образования (ДОУ) в республике за последние два года позволили вдвое сократить очереди в детские сады.

«Показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет увеличился с 49% до 82% за полтора года — с января 2020 года по настоящее время»,— говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Всего за это время были введены в строй 14 детских садов. А для полного решения вопроса обеспеченности местами в ДОУ необходимо построить еще 11 детских садов.

Напомним, в июле 2021 года Минпросвещения РФ назвал Ингушетию в числе отстающих субъектов РФ по обеспеченности местами в детских садах. Показатель доступности составлял всего лишь 61,35%.

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