Иерусалим, , 11:42 — REGNUM Одна из выпущенных силами противовоздушной обороны (ПВО) Сирии зенитных ракет разорвалась над Средиземным морем на уровне города Хайфа на севере Израиля. Об этом 24 ноября сообщает агентство Kan.

Израиль Gaetano Virgallito

Ранее агентство SANA проинформировало, что по меньшей мере два мирных жителя погибли в результате воздушной атаки Израиля по центральному району Сирии.

Сообщалось, что сирийские средства ПВО перехватили большую часть ракет над городом Хомс.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в Сирии, из-за обстрелов со стороны террористов, погибли четверо сирийских военнослужащих и один был ранен.

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