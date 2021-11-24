Анкара, , 11:40 — REGNUM Публикации в поддержку действующей власти распространяют в социальных сетях жители Турции. Это происходит на фоне обвала национальной валюты — турецкой лиры.

Турецкие лиры Jeff Djevdet

Так, пользователи Twitter активно распространяют сообщения с хештегом DevletiminYanindayim, что переводится как «я поддерживаю государство». Хештег появился в минувшие сутки, меньше чем за 12 часов его разместили около 900 тыс. пользователей.

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Вместе с тем в Twitter есть и призывы к уличным манифестациям, их маркирует хештег Sokaga («На улицу»). Авторы таких публикаций заявляют, что нужно протестовать в связи с ухудшающейся экономической обстановкой. Таких сообщений втрое меньше, их распространили менее 300 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября курс турецкой лиры упал до 13,15 лиры за доллар. В январе доллар США стоил около 7,3 лиры. Оппозиция Турции заявила о необходимости досрочно перевыбрать президента и правительство.

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