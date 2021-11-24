Москва, 24 ноября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о снижении использования веществ, разрушающих озоновый слой. Об этом 24 ноября сообщает сайт правительства России.

Планетарное поле озона

В 2022 году общий объём применения таких веществ в промышленности России должен снизиться на 20% — с нынешних 363 метрических тонн до 291 тонны. При этом разрешается использовать только два озоноразрушающих вещества (ОРВ) — дифторхлорметан и фтордихлорэтан. Для каждого из них установлены ограничения — 218,6 тонны и 72,3 тонны соответственно.

В правительстве напомнили, что от использования ОРВ планируется полностью отказаться к 2030 году. Химикаты на основе хлора и брома, которые относятся к озоноразрушающим, используются при производстве холодильников, кондиционеров, аэрозолей, а также огнетушителей и растворителей.