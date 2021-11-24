В Ярославле мэрия частично погасит долги перевозчикам
Ярославль, 24 ноября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля поддержали поправки в городской бюджет, которые позволяет выплатить долг перевозчикам за август-сентябрь. Вопрос был рассмотрен на заседании муниципалитета Ярославля.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из-за невыплаты мэрией субсидии на выпадающие доходы транспортных компаний, у города образовалась задолженность перед перевозчиками. Эти деньги не были предусмотрены в бюджете.
Частные перевозчики уже пригрозили сократить количество автобусов, а в муниципальном «Яргорэлектротрансе» возникли проблемы с выплатой налогов и зарплаты. Теперь для погашения задолженности будет выделено 66,8 миллионов рублей.
По словам чиновника оставшаяся часть долга будет погашена в том числе при поддержке областного правительства. Однако точная сумма, которую может выделить регион пока неизвестна.