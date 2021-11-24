Ярославль, 24 ноября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля поддержали поправки в городской бюджет, которые позволяет выплатить долг перевозчикам за август-сентябрь. Вопрос был рассмотрен на заседании муниципалитета Ярославля.

Автобус в Ярославле

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из-за невыплаты мэрией субсидии на выпадающие доходы транспортных компаний, у города образовалась задолженность перед перевозчиками. Эти деньги не были предусмотрены в бюджете.

Частные перевозчики уже пригрозили сократить количество автобусов, а в муниципальном «Яргорэлектротрансе» возникли проблемы с выплатой налогов и зарплаты. Теперь для погашения задолженности будет выделено 66,8 миллионов рублей.

«Основное это 56 миллионов рублей плюс та поправка, которую мы рассматривали на комиссии, 10 миллионов рублей, которые мы первоначально предлагали направить на уменьшение муниципального долга. Справочно скажу, что порядка 160 миллионов рублей — эта та сумма расходов, которая необходима для расчетов с перевозчиками за выполняемую работу до конца года. Сегодня есть поручение губернатора департаменту финансов Ярославской области в порядке межбюджетных отношений найти решение и помочь в этой проблеме. Наше сегодняшнее перераспределение позволит направить 66,8 миллионов рублей», — рассказал заместитель мэра Андрей Данц.

По словам чиновника оставшаяся часть долга будет погашена в том числе при поддержке областного правительства. Однако точная сумма, которую может выделить регион пока неизвестна.