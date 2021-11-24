Симферополь, 24 ноября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Республики Крым — министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин подал заявление об отставке, об этом стало известно 24 ноября. Представление об освобождении его от должности зампредседателя правительства Крыма поступило на рассмотрение Государственного совета республики.

Msh.rk.gov.ru Андрей Рюмшин

«Поступило представление, подписанное главой республики, принять отставку на основании поданного заявления по собственному желанию», — цитирует «Крыминформ» первого вице-спикера Госсовета Республики Крым Ефима Фикса.

Вопрос об отставке Рюмшина планируется рассмотреть на заседании Госсовета 28 ноября.

Андрей Рюмшин занимает пост вице-премьера — министра сельского хозяйства Республики Крым с октября 2019 года, до этого он занимал должность министра сельского хозяйства региона.