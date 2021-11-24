Волгоград, , 11:56 — REGNUM В пяти районах Волгограда установят свыше 1,2 тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора. Муниципальный контракт обошёлся в 17,1 млн рублей, сообщает 24 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные госзакупки.

Контейнеры для раздельного сбора мусора Анна Кумицкая © ИА REGNUM

На электронный аукцион была подана только одна заявка. Поставщиком контейнеров для сбора сухих и смешанных отходов стал Волгоградский композитный завод. Предприятие предоставит 1 262 пластмассовых бака объёмом более 300 л. Оплата сформирована из трёх источников: 16,8 млн рублей составят средства федерального бюджета, 309,3 тысячи рублей поступят в виде субсидии от области и 34,3 тысячи рублей из бюджета города.

По данным обладминистрации, контейнеры установят в начале 2022 года в Центральном, Ворошиловском, Дзержинском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах Волгограда. Работа проводится в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Волгоградской области» нацпроекта «Экология».

В местных СМИ отмечают, что композитный завод связан с депутатом городской думы Русланом Морозовым, который ранее уже устанавливал в городе автобусные остановки, прозванные горожанами «пивными бутылками».