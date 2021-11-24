Волгоград, 24 ноября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В пяти районах Волгограда установят свыше 1,2 тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора. Муниципальный контракт обошёлся в 17,1 млн рублей, сообщает 24 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные госзакупки.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Контейнеры для раздельного сбора мусора

На электронный аукцион была подана только одна заявка. Поставщиком контейнеров для сбора сухих и смешанных отходов стал Волгоградский композитный завод. Предприятие предоставит 1 262 пластмассовых бака объёмом более 300 л. Оплата сформирована из трёх источников: 16,8 млн рублей составят средства федерального бюджета, 309,3 тысячи рублей поступят в виде субсидии от области и 34,3 тысячи рублей из бюджета города.

По данным обладминистрации, контейнеры установят в начале 2022 года в Центральном, Ворошиловском, Дзержинском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах Волгограда. Работа проводится в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Волгоградской области» нацпроекта «Экология».

В местных СМИ отмечают, что композитный завод связан с депутатом городской думы Русланом Морозовым, который ранее уже устанавливал в городе автобусные остановки, прозванные горожанами «пивными бутылками».