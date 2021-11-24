Село Поярково, Амурская область, 24 ноября, 2021, 18:17 — ИА Регнум. В Михайловском районе открылась первая библиотека модельного типа. Учреждение в селе Поярково переоборудовали в рамках нацпроекта «Культура», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября в пресс-службе правительства региона.

В библиотеке

Читайте также: По нацпроекту «Культура» библиотеки в Приморье получают новую жизнь

Теперь обновлённую библиотеку называют центром краеведческого чтения. В здании в том числе созданы доступная среда для маломобильных групп населения, площадка для проведения мероприятий, территория свободного чтения, отдел с компьютерами и зона оперативного обслуживания посетителей с буккросинговым стеллажом, релакс-зоной и антикафе. В библиотеке также всё оборудовано для проведения мастер-классов и работы клубных объединений.

Всего в 2021 году в Амурской области в рамках нацпроекта «Культура» откроют восемь обновлённых, современных библиотек.

«Модернизация библиотек — одно из важнейших направлений нацпроекта «Культура». Современные библиотеки — не унылые хранилища книг, а настоящие центры культуры для местного сообщества, имеющие возможность использовать в своей работе передовые информационно-коммуникационные технологии. Важно и дальше продолжать эту практику, особенно это важно для сельских библиотек и малонаселенных пунктов», — отметила член регионального штаба ОНФ, директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького Наталья Гришина.

Как сообщало ИА REGNUM, библиотеку нового поколения открыли в Артеме Приморья в рамках национального проекта «Культура». В модельных библиотеках края активно проводят различные мероприятия для школьников — им рассказывают о писателях, которые в разное время посвящали свои книги Приморью, лучших образцах классической отечественной и зарубежной литературы, проводят развивающие игры.