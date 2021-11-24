Москва, 24 ноября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В России с 25 ноября открывается Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Горячая линия продлится в круглосуточном режиме без выходных дней на русском и английском языках до 3 декабря включительно в рамках акции #СТОПВИЧСПИД.

Специалисты ведомства проконсультируют граждан о мерах профилактики ВИЧ-инфекции, расскажут, где можно пройти бесплатное и анонимное тестирование, и о ситуации по ВИЧ-инфекции в их регионе.

ИА REGNUM ранее сообщало, горячая линия проводится в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря.

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