Кызыл, 24 ноября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Индикативный показатель реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в Туве выполнен на 300%. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в 2021 году республика экспортировали продукции на 600 тыс. при плане 200 тыс. долларов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Овца, баран, стадо

По сравнению с 2019 года показатели выросли почти в шесть раз. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Тувы столь резкий скачок объяснили активной поддержкой ведомства аграрных предприятий.

«Для обеспечения доступа продукции на рынок Монголии участникам внешнеэкономической деятельности оказывалась помощь в сертификации, проводилась учёба по заключению контрактов, маркировке товаров и таможенному оформлению товаров, поиску потенциальных контрагентов», — отметили в министерстве.

По словам консультанта отдела переработки сельхозпродукции ведомства Любови Бавуу-Сюрюн, с открытие границы с Монголией ожидается дальней рост экспорта.

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