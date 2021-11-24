Самара, 24 ноября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Снег и порывы сильного ветра ожидаются в Самарской области. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Метель

Сообщается, что в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Ночью и днем 25 ноября в регионе ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 18 метров в секунду, местами гололедица. При этом ночью температура воздуха может понизиться до — 14 °C, днем столбик термометра может подняться до отметки 0 °C.

26 ноября в Самарской области ожидается небольшой снег, гололедица. Ночью температура воздуха в регионе может опуститься до — 8 °C, днем может потеплеть до +2°C.

Сотрудники МЧС рекомендуют при усилении ветра ограничить выход из зданий и взять под особый контроль детей, не оставлять их без присмотра.