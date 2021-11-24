Посёлок Игора, Ленинградская область, , 11:48 — REGNUM В Ленинградской области реализуется инфраструктурный проект по развитию автодрома «Игора Драйв», где в скором времени пройдет российский этап мировой автогонки «Формула 1». Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Игора Драйв» в Ленобласти Lenobl.ru

Как отметили в пресс-службе, автодром «Игора Драйв» в Ленинградской области становится новой точкой роста для развития всего региона. За полтора года предстоит проработать вопрос транспортной доступности автодрома, обеспечить его качественной логистикой для удобства пребывания участников соревнований, гостей и зрителей. По прогнозу, на гонку приедут около 15 тыс. спортсменов и технических специалистов, а также примерно 50 тыс. зрителей.

«Среди мероприятий по повышению транспортной доступности автодрома «Игора Драйв» — строительство новых и реконструкция существующих развязок, обустройство кольцевого движения на трассах, реконструкция железнодорожных станций и подъездных автодорог, обустройство парковок, организация шаттлов, использование сдвоенных электропоездов и другие», — подчеркнул губернатор региона Александр Дрозденко.

Сейчас идут работы по моделированию транспортных потоков и организации движения на автодроме. Также предстоит решить вопрос с установкой шумозащитных экранов. Возможно, дни соревнований, выпадающие на будни, будут объявлены в Ленинградской области выходными.

Напомним, российский этап чемпионата мира по автогонкам «Формула 1» пройдет в 2023 году на автодроме «Игора Драйв» в Приозерском районе Ленобласти.

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