Хабаровск, 24 ноября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В ходе совместного совещания Генпрокуратуры и Минвостокразвития РФ, которое состоялось в режиме конференц-связи 23 ноября, были названы основные проблемы, которые мешают развиваться резидентам в территориях опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке. Одна из главных — необеспечение резидентов необходимой инфраструктурой и земельными участками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Генеральной прокуратуры в ДФО.

Tramis.ru ТОР

Читайте также: В ТОРы Дальнего Востока инвестиции за год увеличились на 20%

Заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин, отметил снижение темпов привлечения резидентов ТОР. Так на восемь территорий с преференциями в Приамурье, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях, Бурятии и ЕАО в 2021 году привлечено всего три новых резидента с объёмом инвестиций в 600 млн рублей.

Из 145 мероприятий по строительству коммуникаций для резидентов выполнено всего 55 — 35%. В Приморье, Хабаровском и Камчатском краях уже на 4 года сорваны сроки по строительству внутриплощадочных коммунальных сетей, котельных, производственно-административных зданий.

Только после вмешательства прокуратуры резидент ТОР в Хабаровском крае смог получить земельный участок для расширения своего инвестиционного проекта. Аналогичным образом земли выбивали для инвесторов ТОР «Большой Камень» в Приморье.

Также прокуроры указали на наличие в ряде регионов Дальнего Востока административных барьеров, которые препятствовали активному развитию ТОРов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке в территориях опережающего социально-экономического развития число резидентов за год увеличилось с 470 до 537.